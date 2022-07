Saisonfazit SC Waldniel : Saleh sieht eine verschenkte Saison in der Bezirksliga

Am letzten Spieltag unterliegt der SC Waldniel mit 2:4 beim SC Hardt. Es ist die zwölfte Pleite im 24. Spiel der Bezirksligasaison. Foto: Tom Ostermann

Fussball-Bezirksliga Waldniels Sportlicher Leiter Daniel Saleh blickt mit gemischten Gefühlen auf die Spielzeit. Auch wenn der Klassenerhalt nach einer schwachen Hinrunde in der Bezirksliga gesichert werden konnte, blieb der SC hinter seinen Möglichkeiten.

Nach der Hinrunde herrschte beim Bezirksligisten SC Waldniel nicht gerade eitel Sonnenschein: Tabellenrang acht und fünf Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bedeuteten, der SCW blieb hinter den eigenen Erwartungen zurück. Um die Ziele noch zu erfüllen, wurde im Laufe der Rückrunde mit Daniel Saleh ein Sportlicher Leiter installiert, der sich auch schon als guter Trainer bewiesen hat.

Daniel Saleh, Sportlicher Leiter beim SC Waldniel. Foto: Heiko van der Velden

So lief die Rückrunde

15 Punkte aus der Hinrunde galt es zu übertreffen, dies gelang mit erneut 15 Zählern in der Rückrunde allerdings nicht. Nach dem 0:1 gegen Schiefbahn und der dritten Niederlage in Folge zog Waldniels neuer Sportlicher Leiter Daniel Saleh die Notbremse und entband Trainer Michael Holthausen von seinen Aufgaben. Da auf die Schnelle kein geeigneter Nachfolger zu finden war, übernahm Saleh selber noch einmal das Ruder. Im Derby gegen Brüggen siegte er zum Einstand. Im darauf folgenden Spiel beim Primus Mennrath wäre ein Zähler drin gewesen, doch Victorias Siegtreffer in der Nachspielzeit verhagelte dies. Es folgten drei Siege in Folge und die vorzeitige Rettung in der Bezirksliga. Die restlichen drei Begegnungen endeten mit Niederlagen, da anscheinend die Luft raus war.

Das war gut in der Saison

Für Saleh war es eine verschenkte Saison. Der einzige positive Aspekt, den er hervorhob, war die Tatsache, dass etliche junge Spieler in die erste Mannschaft nachrückten. „Die meisten der jungen Spieler haben ihre Einsatzzeiten bekommen und gehören teilweise sogar schon zur Stammformation. Wir sind nur ein kleiner Dorfverein, darum muss unser Fokus auch in Zukunft auf die Jugendarbeit gerichtet sein“, so der Sportliche Leiter.

Das war nicht so gut in der Saison

„Die Mannschaft blieb fast die gesamte Saison unter ihren Möglichkeiten. Irgendwie schien die Chemie zwischen Trainer und Team nicht zu stimmen, ohne jetzt großartig nachtreten zu wollen“, fasste Saleh die Probleme in dieser Spielzeit kurz zusammen.

Der Spieler der Saison

„Ich werde keinen Spieler nach so einer Spielzeit herausheben, egal ob in positiver oder negativer Hinsicht, das ist nicht meine Art“, erklärt Saleh. „Wir als Dorfverein gewinnen zusammen oder verlieren zusammen. Und wer meint, über der Mannschaft oder dem Verein stehen zu müssen, für den ist hier kein Platz.“

So geht es weiter