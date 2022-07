Änderungen im Mannschaftsrat : Moritz Stoppelkamp bleibt Kapitän beim MSV Duisburg

Moritz Stoppelkamp bleibt Kapitän beim MSV Duisburg. Foto: dpa/Revierfoto

Duisburg Moritz Stoppelkampf wird auch in der kommenden Saison beim MSV Duisburg in der 3. Liga als Kapitän auflaufen. Das gaben die Zebras am Mittwoch bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trainer Torsten Ziegner vertraut weiter auf den Leitwolf: Moritz Stoppelkamp wird die Mannschaft des MSV Duisburg auch in der kommenden Saison in der 3. Liga bei den Spielen aufs Feld führen. Das bestätigte der Verein am Mittwoch. Der 35-Jährige bleibt Kapitän der Zebras. Zudem hat der Trainer seinen Mannschaftsrat bestimmt, dem neben Stoppelkamp vier weitere Spieler angehören. Das sind Neuzugang Sebastian Mai, Marlon Frey und Marvin Bakalorz sowie Talent Caspar Jander an. Schenkt man Ziegner Glauben, gibt es in diesem Rat keine klare Hierarchie.

Stoppelkamp hatte das Amt des Kapitäns bereits die vergangenen drei Jahre inne und wird nun in seine vierte Saison gehen, in der er im Dezember bereits 36 Jahre alt wird. Für Ziegner kein Problem. „Dass Stoppelkamp 35 Jahre alt ist, ist ihm auf dem Platz nicht anzumerken. Körperlich erscheint er viel jünger“, sagte der Trainer.

Lesen Sie auch Drittliga-Spieltage zwei bis neun terminiert : MSV empfängt RWE am Freitagabend

Der Offensivspieler ist ein echter Duisburger Jung und begann seine Karriere in der Jugend der Meidericher, bevor er zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Über Rot-Weiss Essen landete er später unter anderem auch bei Hannover 96 und 1860 München. Seit 2017 spielt er wieder für den MSV Duisburg und soll nach seiner aktiven Karriere einen Posten innerhalb des Vereins bekommen.

Der MSV wird die Saison am 22. Juli eröffnen, wenn er beim VfL Osnabrück gastiert. Zwei Wochen später findet dann das erste Heimspiel der Zebras statt – dann kommt Aufsteiger und Erzrivale Rot-Weiss Essen nach Duisburg.

(dör)