Viersen reagiert auf Energiekrise : Amtsräume werden weniger geheizt

Viersen Die Stadt Viersen wird mit einem Maßnahmenbündel auf die drohende Energiekrise reagieren. So sollen die Heizungsanlagen optimiert und Amtsstuben weniger geheizt werden. Die Übersicht.

Die Stadt Viersen hat am Donnerstag erste Details bekannt gegebenen, wie sie sich auf größere Ausfälle in der Energieversorgung vorbereitet — und erste Maßnahmen benannt. Die Stadtverwaltung Viersen beschäftige sich bereits länger mit der Frage, wie sie sich auf größere Ausfälle in der Energieversorgung vorbereiten kann, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. Aktuell widme sich eine vom Ersten Beigeordneten einberufene Arbeitsgruppe aus allen Bereichen der Verwaltung damit, wie auf eine möglicherweise drohende Gasknappheit reagiert werden soll. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) sagt: „Durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema haben wir viele für die Beurteilung möglicher Schritteerforderliche Daten bereits gesammelt. Einige Maßnahmen sind bereits erledigt. Das verschafft uns die Möglichkeit, weitere Aktionen mit Augenmaß und überlegt anzugehen.“