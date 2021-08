Mangel auch im Erkelenzer Land : Rotes Kreuz benötigt dringend Blutspenden

Erkelenzer Land Durch die Überschwemmungen ist die Infrastruktur auch in Nordrhein-Westfalen geschädigt worden. Der Blutspendedienst West des DRK schlägt daher Alarm.

Dies ist nach Aussage des DRK-Blutspendedienstes West ein erhebliches Problem, da es bereits seit längerem gravierend an Blutpräparaten fehlt. Der DRK-Blutspendedienst West ruft die Bevölkerung daher dringend dazu auf, Blutspendetermine wahrzunehmen und Blut zu spenden. Die nächsten beiden Termine, die im Erkelenzer Land stattfinden, sind in Heinsberg und in Wegberg verortet. Am Montag, 16. August, ist die Spende von 16 bis 20 Uhr in Heinsberg Kirchhoven im DRK-Zentrum im Industriepark Schamong (Stapper Straße 36-38) möglich. Der Termin in Wegberg ist vier Tage später. Dort können die Menschen am Freitag, 20. August, von 16.30 bis 20 Uhr in Wegberg-Arsbeck in der Aula der Katholischen Grundschule Arsbeck (Heuchterstraße 1) dem Aufruf des DRK nachkommen und Blut spenden.