Parlamentarisches Patenschafts-Programm im Kreis Heinsberg : Für ein Auslandsjahr in den USA bewerben

Für ein Auslandsjahr in den USA bewerben

Die Freiheitsstatue in New York. Foto: Lufthansa

Erkelenzer Land Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren aus dem Kreis Heinsberg können sich für das Parlamentarische Patenschafts-Programm bewerben.

Seit 1983 haben Schüler und junge Berufstätige mit dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm die Möglichkeit ein Auslandsjahr in der USA zu erleben. Durch die Stipendien des Deutschen Bundestags ergibt sich auch im Jahr 2022/23 die Gelegenheit sich hierfür zu bewerben. Darauf weist der Heinsberger Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers (CDU) hin. Erfolgreiche Bewerber können ein Jahr an einer amerikanischen Highschool lernen, an einem College studieren oder ein Praktikum absolvieren. Hierdurch haben sie die Chance ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, eine neue Kultur kennenzulernen und selbstständiger zu werden.