Solidarität mit Flutopfern : Bürger im Kreis Heinsberg spenden 750.000 Euro

Erkelenzer Land Für die Hochwasseropfer sind im Kreis Heinsberg bereits knapp 4000 Spenden eingegangen. Landrat Pusch hat „absolute Hochachtung“. Die Mittel seien teils schon unbürokratisch ausgezahlt worden.

Diese Mittel seien zum Teil bereits an die Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg verteilt worden, von wo aus die Spendengelder unbürokratisch als Soforthilfe an die Betroffenen des Hochwassers ausgezahlt werden sollen.

Neben den Spenden zeige sich allerdings auch eine hohe allgemeine Hilfsbereitschaft. Nachdem bereits unzählige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei der Beseitigung der Schäden in den Ortschaften im Kreis Heinsberg – etwa in Hückelhoven und Wassenberg – unterstützend tätig waren, gehen die Hilfsarbeiten weit über die Kreisgrenze hinaus. So hilft beispielsweise eine größere Gruppe von Personen aus dem Kreis Heinsberg im Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, bei den Aufräumarbeiten und der Beseitigung der Schäden. Landrat Pusch bedankte sich noch einmal dafür, wies aber gerade unterstützungswillige Privatpersonen darauf hin, sich bei den entsprechenden Koordinierungsstellen anzumelden und nicht einfach so in die Hochwassergebiete zu fahren.