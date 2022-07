Blaulichtticker für das Erkelenzer Land​: Zeuge mit Messer bedroht ​

Erkelenzer Land In Hückelhoven hat ein Einbrecher einen Zeugen mit einem Messer bedroht, in Beeck wurden zwei Unbekannte bei einem Einbruch gefilmt. Die Polizei sucht nun nach den Tätern

Zeugen mit Messer bedroht Zwei männliche Täter verschafften sich am Dienstag, 19. Juli, gegen 3.40 Uhr Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Siegstraße in Hückelhoven. Sie brachen einen der Kellerräume auf und entwendeten daraus ein Fahrrad. Bei ihrer Tat wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der sie in Richtung Neckarstraße verfolgte. Einer der Täter flüchtete daraufhin mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der andere warf das von ihm geschobene Fahrrad zu Boden, wobei es gegen ein parkendes Fahrzeug prallte. Dann zog er ein Messer aus der Tasche und ging drohend auf den Zeugen zu. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Beide Täter waren 15 bis 17 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Die Person mit dem Messer trug eine blaue Kapuzenjacke. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten Messer und Fahrrad sicher und fertigten eine Anzeige. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden: 02452 9200.