Rurdorfer Traditionsturnier : Beeck nun alleiniger Rekordhalter beim Sommercup

Fußball Zum elften Mal gewann der FC das Turnier – im Finale 2:1 nach Verlängerung gegen Borussia Freialdenhoven. Im Halbfinale gegen Düren war es noch etwas knapper zugegangen.

Vor exakt 398 Zuschauern (maximal 400 waren erlaubt) entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Finale mit wenigen Torraumszenen – die Teams neutralisierten sich weitgehend. Bei der Borussia wirkten auch die Ex-Beecker Danny Fäuster, Armand Drevina, Stefan Thelen und Marc Szymcewski mit. Einen von Borussias Keeper Alex Monath an Brooklyn Merl verursachten Foul­elfmeter nutzte Meik Kühnel zur Führung (74.). Der verdiente Ausgleich gelang dem völlig freistehenden Marko Weingart per Kopf (83.). In der Verlängerung hatte die Borussia etwas mehr vom Spiel, doch kurz vor dem Elfmeterschießen gelang Kleefisch Beecks Siegtor (119.).

Per Elferschießen war Beeck aber ins Finale gekommen, setzte sich so im mit großer Spannung erwarteten Duell gegen Mittelrheinliga-Topfavorit 1. FC Düren durch. Nach torloser regulärer Spielzeit gewann der FC in einem langen Elfmeterschießen mit 8:7. FC-Keeper Tiago Estevao, auch ein Neuzugang, hielt den finalen Schuss von Tim Greven. Ab der 20. Minute spielte Beeck in Unterzahl – Jan Bach sah wegen Beleidigung eines Gegenspielers Rot.