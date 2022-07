Belastung durch Inflation und Ukraine-Krieg : Runder Tisch Flüchtlinge unterstützt die Tafel Kevelaer

Kevelaer Die steigende Inflation und der Ukraine-Krieg stellen die Tafeln überall, so auch in Kevelaer, vor wachsende Probleme. Die Helfer brauchen jetzt selber Hilfe.

Die Tafeln haben durch die steigende Inflation und den Ukraine-Krieg zunehmend Probleme. „Die Anzahl der Kunden der Tafel Kevelaer ist bedingt durch den Ukraine-Krieg um etwa ein Drittel gestiegen“, so Rainer Morawietz, Vorsitzender der Tafel in Kevelaer. „Die Menge der Waren, die wir durch die Discounter und weitere Geschäfte oder Landwirte in Kevelaer und Umgebung erhalten, geht deutlich zurück.“ Dieser Trend sei bundesweit zu beobachten. Viele Tafeln seien bereits dazu übergegangen, einen Aufnahmestopp zu verhängen. „Dies hat der Vorstand der Tafel Kevelaer abgelehnt, denn das hätte bedeutet, dass keine ukrainischen Flüchtlinge als Kunden zur Tafel hätten kommen können.“