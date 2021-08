Nach Hochwasser im Kreis Heinsberg : SPD-Bundestagskandidat fordert Landesamt für Katastrophenschutz

Zwei Männer fahren mit einem Traktor durch eine überflutete Straße in Ophoven. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Erkelenzer Land Der SPD-Politiker kritisiert Armin Laschet für eine Kompetenzverlagerung, die nun nach hinten losgegangen sei. Es habe sich gezeigt, dass die Behörden vor Ort am schnellsten reagieren können.

Der seiner Meinung nach „seit Anfang der 90er Jahre weitgehend vernachlässigte Bevölkerungsschutz“ müsse „deutlich gestärkt und mit dem Katastrophenschutz enger verzahnt werden“, betonte Spinrath. Ein neues Landesamt soll als Bündelungs- und Koordinierungsbehörde arbeiten „und in erster Linie die Schnittstelle zwischen den kommunalen Krisenstäben und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bilden“, so seine Vorstellung. Dabei sei es gerade in Grenzregionen wie dem Kreis Heinsberg wichtig, auch Nachbaarstaten wie die Niederlande oder Belgien einzubinden. Ein solches Landesamt solle dann auch wieder regionale Schutzläger einrichten und betreuen, die mit den im Ernstfall notwendigsten Hilfsmitteln und Geräten ausgestattet werden müssten. Zusätzlich solle es auch für die breite Bürgerinformation vor einem Katastrophenfall, im Katastrophenfall und für die Sicherstellung funktionierender Alarmierungsketten verantwortlich sein.