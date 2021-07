Impfzentrum des Kreises Heinsberg in Erkelenz : Impfen für alle ab 16 ohne Termin möglich

Erkelenzer Land Heidrun Schößler, die Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg, gibt ein Update über die aktuellen Impfzahlen. Sie macht klar: der Weg zur Herdenimmunität ist noch weit.

„Das Infektionsgeschehen hat sich, nachdem die Älteren geimpft waren, in den letzten Monaten hauptsächlich in der Altersgruppe von 16 bis 60 Jahren abgespielt. Schwere Krankheitsverläufe traten bereits bei Mittvierzigern und mit zunehmendem Alter häufiger auf, während junge Erwachsene meist leichter erkrankten“, erklärt die Amtsärztin. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre seien weniger betroffen gewesen, was Häufigkeit und Schwere der Infektion angeht. Sie verweist dabei auch auf eine aktuelle Studie der Universität Freiburg, nach der sich Kinder seltener anstecken und mildere Verläufe haben. Daher sollten Kinder unter 16 Jahren nur in begründeten Fällen und erst nach eingehendem Beratungsgespräch der Eltern geimpft werden. Dies kann etwa bei bestimmten Vorerkrankungen der Fall sein. „Wenn sich alle übrigen 85 Prozent jetzt impfen ließen, wären wir im Herbst wahrscheinlich auf der sicheren Seite“, sagt Heidrun Schößler.