Im Erkelenzer Land : Weniger Arbeitslose im Ferienmonat Juli

Agentur für Arbeit in Erkelenz: Die Arbeitslosenquote im Erkelenzer Land lag im Juli bei 5,5 Prozent. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Die Arbeitslosenquote im Erkelenzer Land liegt bei 5,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 6,1 Prozent. Dies teilt die Agentur für Arbeit Aachen-Düren hervor.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Erkelenzer Land war damit günstiger als in der gesamten Region Aachen-Düren. Denn im Gesamtbereich war ein leichter saisonüblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit im Ferienmonat Juli zu verzeichnen. Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren, erklärt dazu: „Zu Beginn der Sommerferien erhöht sich die Arbeitslosigkeit leicht um 163 Personen. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt mit 4,3 Prozent prozentual am stärksten. Das ist vor allem auf das Ende von Berufsausbildungen und das Schuljahresende zurückzuführen. Dieser Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ist nicht beunruhigend, die Arbeitslosigkeit speziell bei den qualifizierten Jugendlichen baut sich in den Monaten nach den Sommerferien rasch wieder ab.“