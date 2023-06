Zirkus auf dem Sprödentalplatz in Krefeld Wasserorgel statt Wildtiere

Vor einem Jahr feierte das Programm inklusive Wasserorgel Premiere. Seitdem ist es in über 100 Shows in jetzt 13 Städten gezeigt worden. Das Publikum reagiert, so Melnijak, begeistert auf das neue Angebot und belohne die 40-köpfige Artistentruppe jeden Abend mit Standing-Ovations. Und so hat sich der gewagte Schritt, ein rundes Schwimmbecken mit einem Durchmesser von 12,5 Metern einzubauen, gelohnt. 100.000 Liter werden von der Wasserorgel in unzähligen Varianten bewegt, Fontänen schießen bis zu 15 Meter hoch unter die Zeltkuppel. Abgerundet wird das Spektakel durch Lichteffekte und den Einsatz von Pyrotechnik. „Das ergibt dermaßen bezaubernde Bilder, dass man sie nie mehr vergisst“, schwärmt der Direktor und betont, dass das Wasser für alle Krefelder Shows verwendet und am Ende zur Bewässerung der Pflanzen am Sprödentalplatz genutzt werde.