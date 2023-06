Endrunde im Squash SC Turnhalle Niederrhein kämpft um Einzug ins Halbfinale

Zum Auftakt stehen sich am Donnerstag um 14 Uhr in der Halle am Bruchfeld die Mannschaften aus Diepholz und Kempten gegenüber, anschließend trifft um 18 Uhr der SC Turnhalle Niederrhein auf den Airport Squash Berlin. Die Sieger bestreiten am Freitag die Halbfinals.