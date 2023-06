Projekt am Elfrather See Surfpark-Emissionen 30-fach höher als bislang bekannt – bereitet CDU Ablehnung im Rat vor?

Die Klimabelastung durch den geplanten Surfpark am Elfrather See ist mehr als dreißigmal so hoch wie bislang angegeben. Das teilte Ratsherr Peter Vermeulen, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschafts-Union in der CDU Krefeld, am Mittwoch mit. Der angebliche Ausstoß von 95 Tonnen CO 2 im Jahr sei bereits die dritte Falschinformation, die die Stadtverwaltung in Sachen Surfpark-Planung verbreitet habe. Jedes Mal hätten Angaben der Fachbehörden auf Nachfrage geändert werden müssen, so Vermeulen.