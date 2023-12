Grundwasserdrama in Krefeld Dutzende Keller im Nordbezirk laufen voll – Wut und Frustration über die Stadt

Die Regenfälle der vergangenen Wochen haben für viele Anwohner im Nordbezirk fatale Folgen: Ihre Keller laufen voll. Familie Spicker ist ein Beispiel. Ihr Haus steht am Egerdyk, der Keller steht unter Wasser, die Familie fürchtet mittlerweile nicht nur massive Schäden am Haus, sondern auch gesundheitliche Folgen durch Schimmelbildung. Ein anderes Beispiel ist das Haus von Rüdiger Adolfs am Wallenburgdyk: „Ich werfe alle eineinhalb Stunden die Pumpen an, um das Wasser aus dem Keller zu schaffen.“ Die Anwohner müssen seit Wochen mit diesen Fluten leben. Familie Spicker hat zum Beispiel am Fuß der Kellerwände den Putz abgeschlagen, um den Aufstieg des Wassers in den Wänden zu erschweren. Adolfs hat in seiner Not am 4. Dezember einen Brandbrief an Oberbürgermeister Frank Meyer geschrieben. „Es kam nur die Standardantwort, nicht mal ein Wort des Bedauerns.“ Die Anwohner fühlen sich von Meyer im Stich gelassen. Er habe ihnen zugesagt: „Wir lassen keinen Krefelder im Wasser stehen.“