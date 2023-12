Medizin- und Sicherheitstechnik Dräger korrigiert seine Ziele nach oben

Die Gesellschaft mit Sitz in Lübeck ist seit mehr als 40 Jahren auch in Krefeld ansässig. 400 Mitarbeiter – davon 290 im Außendienst – sind seit dem Sommer 2018 in einem Neubau im Europark Fichtenhain im Verkauf von Produkten aus den Sparten Sicherheits- und Medizintechnik für die Regionen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz tätig. Bereits im Oktober hatte Dräger die Prognose für die EBIT-Marge aufgrund der guten Geschäftsentwicklung angehoben. Der Geschäftsbericht 2023 werde am 7. März 2024 erscheinen, heißt es.