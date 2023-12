Prozess am Landgericht Bielefeld Mitmach-Zirkus für Kinder wegen Körperverletzung verurteilt

Als der Zirkus am 19. Februar 2023 in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh Station machte, lockte die Ehefrau des Chefs das Paar zu einem Wohnwagen. Dort schlug der 30-Jährige sofort zu und traf seinen Mitarbeiter am Kopf. Diese und weitere Schläge gab der Angeklagte zu und entschuldigte sich im Prozess bei den Opfern, die auch von seinem Stiefvater und von dem damals 16-Jährigen mit einem Gegenstand geschlagen worden waren.