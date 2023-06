Doppelausstellung in Hüls Wie Kinder und Künstlerinnen ihre Heimat sehen

Das Foto ist bezeichnend: Ein halbes Dutzend Kinder liegt bäuchlings auf dem Boden, um mit ihren Kameras die optimale Perspektive zu finden. Das Tor der Burg Linn ist ihr Motiv. Denn einfach nur auf den Auslöser zu drücken, das bringt wenig. Das haben sie bereits gelernt. Beim Fotografieren kommt es auf den Blick an. Beim Malen ist das nicht anders. Wer genau hinsieht, erkennt und entdeckt. Kinder der Katholischen Grundschule an der Burg und aus dem Jugendzentrum am Wasserturm (Türmchen) haben in den vergangenen Monaten ihre Stadt intensiv kennengelernt und dokumentiert. In einer sehenswerten Doppelausstellung mit Malerei der Künstlerin Mauga Houba-Hausherr sind ihre Eindrücke zurzeit in der Hülser Konventskirche und in den Hülser Heimatstuben zu sehen.