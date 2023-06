Kommunalwahl Timo Kühn jetzt offiziell Oberbürgermeisterkandidat der CDU Krefeld

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Philibert Reuters sagte, er werde der Unionsfraktion in Abstimmung mit der bisherigen Bürgermeisterin Kerstin Jensen, die auf eigenen Wunsch ausscheidet, die Nominierung von Timo Kühn für das Bürgermeisteramt empfehlen. Eine Neuwahl für das Amt solle in der Ratssitzung am 20. Juni erfolgen.