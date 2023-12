Weihnachtscircus in Krefeld Nervenkitzel mit Todesrad und Artisten von drei Kontinenten

Wenn am 22. Dezember punkt 15 Uhr der rote Vorhang vom Zelt des Circus Probst aufgeht und Nicole Elisabeth Lehmann im eleganten Abendkleid in die Manege tritt, dann fällt nicht nur der Startschuss für die Premiere des Krefelder Weihnachtscircus, sondern auch der Startschuss für eine internationale Geburtstagsfeier. Der Krefelder Weihnachtscircus präsentiert zum zehnten Mal den weihnachtlichen Zirkus-Event am Niederrhein. Das Jubiläum wird unter dem Titel „Celebration“ mit viel Nervenkitzel mit Artisten aus drei Kontinenten gefeiert. Es sind Artisten aus Kolumbien, der Mongolei, der Ukraine, Italien und Deutschland vor Ort. „Die Internationalität ist ein Spirit unseres Circus. Verschiedene Kulturen arbeiten hier harmonisch zusammen. In Sachen Programm haben wir neben Neuem auch Publikumsrenner aus verschiedenen Jahren ausgewählt. Die Besucher können sich auf die Motorradkugel, das Todesrad und Hochseilartistik freuen“, sagt Daniel Burow vom Weihnachtscircus.