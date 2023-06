Projekt „Hair help the Oceans“ Haare aus Krefeld als Filter für verschmutzte Meere

Der Gang zum Friseur gehört für viele Deutsche einfach dazu: Männer gehen im Durchschnitt etwas mehr als achtmal im Jahr zum Haarschneider, bei den Frauen sind es laut dem Marktforschungsinstitut GfK im Schnitt 7,7 Friseurbesuche – so war es jedenfalls vor der Corona-Pandemie. Neben Waschen, Föhnen, Färben oder Dauerwellen fallen auch bei jedem Besuch mal mehr oder weniger viele Haare. Und da kommt übers Jahr verteilt so einiges zusammen. Im Salon von Elén Hirsch in Krefeld-Fischeln sind das monatlich um die 60 Liter Haare, die jedoch nicht wie in anderen Betrieben im Müll landen. Statt dessen spendet die 40-Jährige die Haare an die Organisation „Hair help the Oceans“ – und hilft damit, die Meere zu säubern.