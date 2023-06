Kein Absteiger aus dem Kreis Kempen-Krefeld Mit Fortuna Dilkrath wurde der Favorit auch Bezirksliga-Meister

Die Schiefbahner machten in der ersten Serie, eine klare Parallele zu den Hülsern, vieles gut. Die Negativserie zur Rückrunde, was, wovon viele an der Siedlerallee überzeugt sind, auch mit dem bekannt gewordenen Abschied von Spielertrainer Daniel Klinger zu tun hat – bei ihm liefen fast alle Fäden zusammen –, hat dazu geführt, dass noch gezittert werden musste. Aber natürlich längst nicht so lange wie beim Nachbarn Willich, der im wahrsten Sinne des Wortes in letzter Sekunde dem Abstieg von der Schippe sprang. Was viele sehr begrüßt haben, weil das 8:0 von Mitkandidat Giesenkirchen gegen Brüggen schon ein gewisses Geschmäckle hatte. Neben Giesenkirchen ging übrigens mit Kleinenbroich eine zweite Mannschaft runter, die vor 13 Monaten noch in der Landesliga kickte.