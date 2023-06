Zirkus Knie gastiert in Krefeld Wasserspektakel in der Manege

Rund 100.000 Liter Wasser und bis zu 15 Meter hohe Fontänen – die Zuschauer erwartet in Krefeld bei der diesjährigen Show des Zirkus Charles Knie ein echtes Highlight. Erstmals präsentieren die Akteure auf dem Sprödentalplatz ihre Wassermanege, die wie ein in bunte Lichter getränkter Springbrunnen wirkt. „Für unsere neue Produktion ist das Element Wasser von besonderer Bedeutung. Die große Show-Bühne zeigt, was in ihr steckt, und pumpt 100.000 Liter Wasser durch 300 Pumpen“, heißt es vonseiten des Zirkus. „Die Bühne ist auf drei Ebenen hydraulisch ausfahrbar und mit unzähligen Lichteffekten bestückt.“ Die Zuschauer dürfen sich jedoch nicht nur auf das neue Wasserspektakel freuen, auch alte Bekannte sind wieder mit dabei – das Künstler-Ensemble ist wie immer bunt durchmischt, so dass für jede Altersgruppe und jedes Gemüt etwas mit dabei ist.