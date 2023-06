650 Jahre Krefeld „Down by the River“-Festival mit drei Bands am Rheinufer

Die Idee der Stadt, den Krefelderinnen und Krefeldern im Jubiläumsjahr eine Wanderbühne zu stellen, die sie mit eigenen Formaten bespielen können, fand bei den Organisatoren des „Down by the river“-Festivals gleich Anklang. Das Open-Air-Konzert ist eine Privatinitiative ohne Zuschüsse, aus der Leidenschaft zur Musik gestemmt, sozusagen ein musikalisches Geburtstagsgeschenk an Krefeld. Der Festivalname spielt auf den Ort an, an: unten am Fluss in Uerdingen, direkt am Ufer, in wunderschöner Lage mit Blick auf den Rhein. Die Organisatoren buchten die Wanderbühne und nahmen dann Kontakt zu verschiedenen Bands der Region auf. Zum Lineup gehören mit Jeru, The Coast and the Sea sowie Blankofax nun drei Bands der Genres Pop, Rock und Folk, die alle in Städten am Rhein aufwuchsen – auch deshalb passt der Festivaltitel gut.