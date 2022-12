Tradition in Krefeld seit 1923 Nach Corona-Pause besucht der Nikolaus wieder Hüls

(vo) Es ist das Jahr vor einem Jahrhundertjubiläum der Hülser Kolpingsfamilie: Im 99. Jahr dieser Tradition ist der Nikolaus am 5. Dezember nach zweijähriger Coronapause wieder von der Spitze des Turms von St. Cyriakus auf den Marktplatz von Hüls hinabgestiegen und hat dort zahlreiche Kinder und Erwachsene erfreut. 1923 hat sich der Nikolaus das erste Mal in dieser Form in Hüls gezeigt. Wie üblich erschienen der Heilige und seine Helfer Nikodemus und Zarras um 16 Uhr auf dem Turm; nach zweimaligem Rundgang wurde ein großer Gabensack herabgelassen, nach dem dritten Rundlauf stiegen die drei Boten des Herrn dann den Turm herab – jedenfalls sah es für die Wartenden unten so aus. Kleines, natürlich nicht geplantes Missgeschick: Als der Gabensack den Turm herabgelassen werden sollte, blieb er hängen und musste von der Feuerwehr per Drehleiter auf den Boden geholt werden.