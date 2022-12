Neuansiedlung in Krefeld-Uerdingen Textilhändler NKD eröffnet Filiale an der Niederstraße

Der Textilfilialist NKD kommt nach Krefeld und eröffnet am Montag, 19. Dezember, an der Neiderstraße 3-5 in Uerdingen auf 442 Quadratmetern Fläche ein Geschäft für Mode- und Deko-Fans. Das NKD-Team in Krefeld freue sich auf einen gelungenen Start. Lager, Regale und Kleiderständer seien bereits mit aktuellem Sortiment gefüllt: Mode für Sie und für Ihn, die sich an aktuellen Trends orientiere, passende Accessoires für jeden Anlass, coole Outfits für Babys und Kinder sowie modische und funktionale Sportswear seien im Angebot, versprach eine Unternehmenssprecherin am Montag.