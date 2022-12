Digitaler Produktpass Prestigeträchtiger Preis für Covestro-Start-up

Krefeld ist der älteste der drei NRW-Standorte der Covestro AG und gleichzeitig die Geburtsstätte bedeutender Produkte und Produktionsprozesse in der Kunststoffindustrie. Noch heute setze der Standort stetig neue Maßstäbe. In Uerdingen seien täglich knapp 1100 Mitarbeitende im Einsatz. Ein Großteil von ihnen arbeite in der Produktion. Ihr Einsatz sei einer der Gründe für die anhaltende Erfolgsstory des Unternehmens. In insgesamt neun Produktionsbetrieben stelle Covestro verschiedene Rohstoffe für die Industrie und für Artikel des täglichen Lebens her. Egal ob Smartphone, Auto oder Kühlschrank – sie alle trügen ein Stück „Krefeld-Uerdingen“ in sich, heißt es in der Selbstdarstellung des Konzerns.