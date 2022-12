Fußball-Bezirksliga Verlieren verboten heißt es in Vorst, Willich und Hüls

Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga. Nach drei Niederlagen in Folge ist der SV Vorst in der Gruppe 3 auf Platz acht abgerutscht. Noch sind es zum ersten Abstiegsplatz, auf dem der VfL Giesenkirchen steht, sechs Punkte. Aber das kann sich schnell ändern, denn am Samstag gastieren die Giesenkirchener beim Dahms-Team. Deshalb die klare Ansage: verlieren verboten.