Güterzug rast in Auto Krefelder wird bei Zugunfall zum Retter

Es ist fast 17 Uhr an einem Donnerstagabend. Salvatore Iavarone kommt gerade von einer Tagung des Konzernbetriebsrates, die in einer abgelegenen Gaststätte in einem Waldstück an der Auermühle in Ratingen stattgefunden hatte. Fast alle Kollegen haben sich bereits auf den Weg nach Hause gemacht. Der 43-Jährige jedoch verquatscht sich, raucht noch eine Zigarette, bevor er ins Auto steigt. Wäre er zeitig losgefahren, hätte er einen der schlimmsten Tage in seinem Leben nicht erlebt, doch er wäre auch nicht zum Lebensretter geworden.