Roda Verheyen zum Surfpark am Elfrather See Klima-Gutachten von Star-Anwältin Verheyen liegt vor

Krefeld · Die Surfpark-Gegner bleiben zuversichtlich, den Bebauungsplan für den Surfpark am Elfrather See über ein Normenkontrollverfahren zu kippen: Am 9. Dezember wollen BUND, Fridays for Future Krefeld und die Bürgerinitiative BIENE mit der renommierten Anwältin Roda Verheyen das Rechtsgutachten zum Surfpark über Umweltbelange und Verfahrensfehler vorstellen.

05.12.2022, 16:55 Uhr

Die Anwältin Roda Verheyen war per Video nach Krefeld zugeschaltet, als Surfpark-Gegner ihren Plan für ein Gutachten vorstellten. Verheyen ist mit ihrer erfolgreichen Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht bundesweit bekanntgeworden. Foto: Fabian Kamp