Fußball-Kreispokal : Hülser SV gewinnt glücklich in Kempen

Der Hülser Fabian Jansen springt hier nach einer Ecke am höchsten und erzielte gegen Kempen per Kopf die 1:0-Führung. Foto: Norbert Prümen

Krefeld Dr Pokal hat seine eigenen Gesetze, heißt es. Aber oft setzen sich auch die Favoriten durch. Neben dem Hülser SV qualifizieren sich auch der SSV Grefrath und der VfR Fischeln für das Kreispokal-Halbfinale. Hingegen war der TuS St. Hubert chancenlos.

Am Gründonnerstag geht es im Sparkassen-Pokal des Kreises Kempen-Krefeld mit dem Halbfinale weiter, das noch ausgelost werden muss, ehe die dann qualifizierten Mannschaften an Pfingsten in Grefrath den Kreispokalsieger beziehungwise die drei Teams ausspielen, die neben dem KFC Uerdingen und SC St. Tönis im Niederrheinpokal am Start sind.