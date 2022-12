Wasserball-Bundesliga Erster Punktverlust für die SV Krefeld 72

Die SV Krefeld 72 lag im Derby der Wasserball-Bundesliga B-Gruppe bei Duisburg 98 mit 11:12 in Rückstand, als ihr 19 Sekunden vor Schluss ein Strafwurf zugesprochen wurde. Wer sollte antreten, nachdem sich in den Minuten zuvor der eingewechselte Torhüter Stefan Popovic als nahezu unüberwindbar erwiesen und die Krefelder hatte verzweifeln lassen. Lenny Boll trat mit der Unbekümmertheit eines 17-Jährigen an und verwandelte zum 12:12 (4:4; 2:2; 3:5; 3:1). Für diese Kaltschnäuzigkeit wurde er zum Spieler des Tages gewählt. Allerdings erhilt die weiße Weste der SVK mit dem ersten Punktverlust einen Flecken.