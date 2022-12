Besuch des Heiligen Mannes Niers-Tour des Nikolaus‘ zum Stadtpark

Den Nachwuchs in dicken Anoraks oder Skianzügen, kombiniert mit Mützen, Schals und Handschuhen, interessierte all das nicht. Und auch die begleitenden Eltern und Großeltern waren warm eingepackt. Übrigens erinnerten sich wohl einige an die Ankunft des Heiligen in früheren Jahren, da entstieg er dem Boot nämlich an der Nierswelle. Wegen der Baustelle Fünf-Ringe-Haus und der Enge im Rathaus-Innenhof hatte man diesmal auf den angestammten Ort zur Weckmann-Verteilung verzichtet. Und wenn schon in diesem Punkt eine Änderung her musste, konnte auch gleich der Ausstieg neu gedacht werden. Wozu gibt es im Stadtpark einen Bootsanleger . . .