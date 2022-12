Karate Mats Petri fährt zur Youth League nach Italien

Im Kumite legten die jungen Athleten des KD Kempen direkt nach. Nico Leygraf gewann in der Gruppe U12 bis 32 Kilo. Milada Kozlovska, konnte in einer sehr stark besetzten Gruppe (U10 bis 30 Kil) den dritten Platz erkämpfen. Ebenfalls Platz drei ging an Erik Jefremov in der Klasse U12 bis 38 Kilo.