Eishockey-Oberliga Drei Grygiel-Treffer beim ersten Heimsieg des KEV 81

Eishockey-Oberligist Krefelder EV 81 hat den Westrivalen Herne mit 7:4 (5:1, 1:2, 1:1) besiegt und damit den ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Ausschlaggebend für den Erfolg war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein sehr starkes Auftaktdrittel, in dem fast alles gelang. Bereits nach 18 Sekunden brachte Kapitän Adrian Grygiel mit einem Schlagschuss seine Mannschaft in Führung. Nach dem Ausgleich sorten Grygiel und Carter McLlawain binnen 17 Sekunden für die 3:1-Führung, die Manuel Nix und dann Martin Schymainski zehn Sekunden vor Drittelende zur Vorentscheidung ausbauten. Im Mitteldrittel traf wieder Nix, im Schlussabschnitt erhöhte der überragende Grygiel mit seinem dritten Tor auf 7:3. „Es ist für uns vor allem im ersten Drittel super gelaufen“, sagte Trainer Elmar Schmitz. „In der Abwehr hatten wir trotz der vielen Ausfälle eine gute Struktur und Patrick Klein hat uns mit einigen starken Paraden im Spiel gehalten, wenn es mal hätte eng werden können. Wichtig war, dass wir Herne immer auf einen Drei-Tore-Abstand halten konnten. Im Schlussdrittel haben wir es seriös zu Ende gespielt.“