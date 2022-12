SPD-Bundestagsabgeordneter Jan Dieren Krefelder hilft beim Schließen einer Gesetzeslücke

(sti) Mitbestimmung im Arbeitsalltag ist für Beschäftigte und Arbeitgeber gleichermaßen ein wichtiges Thema. Gewerkschaften, aber auch die SPD legen ihren Fokus oft auf die Arbeitnehmerseite. Jan Dieren, Bundestagsabgeordneter für die Menschen in Moers, Krefeld und Neukirchen-Vluyn (SPD), begründete in seiner Rede im Plenum des Deutschen Bundestages, warum Mitbestimmung für Beschäftigte von entscheidender Bedeutung sei. Er brachte zum Ausdruck, dass Arbeitnehmer diejenigen seien, die Unternehmen und Firmen und damit die Gesellschaft „am Laufen“ hielten. Deshalb, so Dieren, hätten sie auch ein Anrecht darauf, bei Entscheidungen mit einbezogen zu werden und auf ein Mitspracherecht.