Handball-Oberliga : Gerrit Held verlässt den TV Oppum

Krefeld Der Kapitän des Handball-Oberligisten beendet seine Karriere. Große Veränderungen gibt es im Kader nicht. Zum Auftakt der neuen Saison ist am 3. September der TC Geistenbeck zu Gast.

Unter dem Namen TV DJK Krefeld-Oppum 1894/1922 gehen die Herren des TV Oppum, die am 1. Januar mit der DJK Germania Oppum fusioniert haben, in der neuen Saison in der Oberliga an den Start. Auch wenn die Oppumer in der Spielzeit 2022/2023 ohne Kapitän Gerrit Held auskommen müssen, setzt der Klub auf Kontinuität.