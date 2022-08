Zurück in der Heimat : Schymainski spielt für den KEV 81

Krefeld Der Ex-Publikumsliebling der Krefeld Pinguine verstärkt das Oberligateam und macht bei der Firma des KEV-Ehrenkapitäns Uwe Fabig eine Umschulung zum Glaser. Der 36-jährige Stürmer freut sich auf seine alte Heimat.

Dort, wo seine Eishockey-Karriere als Jugendlicher begann, wird sie nun zu Ende gehen: „Ich freue mich, wieder in der Heimat zu sein. Ich habe schon ein Auge auf den KEV 81 geworfen, als Adi Grygiel gekommen ist, der mir übrigens in der DEL bei den Pinguinen noch in der Rheinlandhalle mein erstes Tor aufgelegt hat.“

Zweiter Grund für die Rückkehr zu seinen sportlichen Wurzeln ist seine Zeit nach dem Eishockey. Denn er startete am 1. August im Unternehmen von KEV-Ehrenkapitän Uwe Fabig eine zweijährige Umschulung zum Glaser: „Als Eishockeyspieler musst du nach deiner Karriere weiterarbeiten, wenn du nicht in der NHL gespielt hast. Und Trainer zu werden ist nicht meine Welt. Daher bin ich Uwe und dem Verein sehr dankbar, dass ich das so machen kann.“ Am Donnerstag drückt er im Rahmen der Umschulung in Düsseldorf zum ersten Mal die Schulbank.