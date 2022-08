American Football : Krefeld Ravens starten in die Rückrunde

Krefeld Der neue Offensiv-Allrounder Treydonte Hill ist Sonntag in Münster dabei. Der Vorverkauf für das vermutlich entscheidende Aufstiegsspiel in der Grotenburg gegen Wuppertal hat begonnen.

(svs) Wenn die Krefeld Ravens am Sonntag um 15 Uhr bei den Münster Mammuts antreten, dann sind sie der haushohe Favorit. Die Krefelder haben in der Hinrunde alle Partien gewonnen und gehen mit lupenreiner Weste in die zweite Saisonhälfte. In Münster will das Team mindestens die Leistung aus dem Hinspiel (48:12) anknüpfen. Dabei helfen soll ein Neuzugang, der am Wochenende ankam: Treydonte Hill. Der Offensiv-Allrounder kann alle offensiven Positionen spielen, ist aber in erster Linie Wide Receiver und Runningback. „Ich spiele da, wo das Team mich braucht. Ich will einfach Erfolg mit dem Team haben“, sagt der 27 Jahre alte Sprinter aus Nashville, Tennessee (USA).