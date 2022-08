„Neun Punkte sind super“ : KFC Uerdingen hat trotz optimalem Start noch Luft nach oben

KFC-Kapitän Leonel Kadiata, der hier im Zweikampf mit dem Schonnebecker Louis Jozek nicht an den Ball kommt, ärgerte sich nur über den Gegentreffer. Foto: BRAUER-Fotoagentur/brauer

Krefeld Der Kapitän des KFC Uerdingen strahlte am Sonntag nach dem 2:1-Heimsieg mit der Sonne um die Wette. Torwart Robin Udegbe sieht trotz der drei Erfolge noch reichlich Luft nach oben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Der KFC Uerdingen ist an den ersten drei Spieltagen in der Oberliga Niederrhein seiner Favoritenrolle gerecht geworden, hat alle Begegnungen gewonnen und steht mit neun Punkten alleine an der Tabellenspitze. Es waren aber alles knappe Siege.

Der KFC hat immer nur einen Treffer mehr erzielt als der jeweilige Gegner. Cheftrainer Alexander Voigt sagt: „Wir sind froh über die drei Siege. Ich habe ja schon vor Saisonbeginn darauf hingewiesen, dass die Oberliga kein Selbstläufer wird. Wir wussten direkt, dass wir die Gejagten sind, auch weil man uns zum Favoriten abgestempelt hat. Meine Mannschaft hat sehr konzentriert gespielt und diese Situation angenommen“.

Info Diese Woche wird auf Kunstrasen trainiert Der KFC gastiert am kommenden Samstag um 18 Uhr beim Tabellenachtzehnten FSV Duisburg. Gespielt wird auf der Bezirkssportanlage Warbruckstraße. Dort gibt es einen Kunstrasenplatz. Deshalb lässt Trainer Alexander Voigt in dieser Woche seine Mannschaft auf dem Kunstrasen in Krefeld-Oppum trainieren.

Während der Übungsleiter mit den Auftritten in der Grotenburg weitestgehend zufrieden ist, verlangt er auf gegnerischen Plätzen noch eine Steigerung: „Zu Hause haben wir dominant gespielt und hatten viel Ballbesitz. Auswärts müssen wir wie zu Hause auftreten.“ In dieser Woche will der Trainer mit seinem Team noch an der Intensität arbeiten: „Wir müssen die Spannung immer hoch halten und dürfen nicht in den Verwaltungsmodus schalten, das wird uns ansonsten auf die Füße fallen“, sagt Voigt, der deshalb auch im Spiel am Sonntag gegen Schonnebeck die Trinkpausen nutzte und sein Team dazu aufforderte, mehr zu laufen.

Einige Fans haben sich am Sonntag wahrscheinlich darüber gewundert, dass der Trainer auf Grund von Belastungssteuerung in der Startaufstellung nicht rotiert hat. „Wir sind als Mannschaft gerade zusammengewachsen und ich weiß, dass meine Jungs das verkraften können. Deshalb habe ich keine Wechsel vorgenommen. Für die Jungs von der Bank ist das schade, denn sie sind nicht weit weg.“

Einer, der sicher keine Pause benötigt, ist Torwart Robin Udegbe. Der 31-Jährige, der bereits zum dritten Mal beim KFC angeheuert hat, pusht seine Vorderleute immer lautstark: „Deshalb haben wir ihn ja auch geholt. Er hilft der Abwehr dabei sehr. Er ist verbal immer dabei“, sagt sein Trainer.

Lesen Sie auch Vor 1878 Zuschauern : KFC Uerdingen weiter mit weißer Weste

Der Keeper selber ist froh über die drei Siege zum Saisonstart, mahnt aber auch gleich: „Ich habe natürlich gehofft, dass wir die drei Spiele gewinnen, aber erwarten konnte man das nicht. Die neun Punkte sind schön, wir sind auch auf dem richtigen Weg, haben aber noch sehr viel Luft nach oben. Am Sonntag gegen Schonnebeck haben wir in der Halbzeit gesagt, dass wir den dritten Treffer nachlegen wollen, haben dann aber nachgelassen und einen Gang zurückgeschaltet. Das darf uns so nicht mehr passieren“, sagt der erfahrene Torwart.