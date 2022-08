3. Handball-Bundesliga : Ein Stückwerk mit positiven Ansätzen

Analyse Krefeld Knapp vier Wochen vor dem Meisterschaftsauftakt der 3. Handball-Bundesliga kämpft HSG Krefeld Niederrhein weiter mit personellen Problemen. So richtig einspielen konnte sich die Mannschaft des neuen Trainers Mark Schmetz noch nicht.

Die Ausfälle : Bis zum Liga-Auftakt am 3. September gegen die Ahlener SG wird sich das Lazarett der Eagles lichten. Bleibt das Team von weiteren Verletzungen verschont und laufen die Heilungsprozesse normal, dann fehlen vielleicht nur noch die beiden Langzeitverletzten Steffen Hahn und Mike Schulz. Kreisläufer Lars Jagieniak und Torwart Sven Bartmann dürften schon bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Matjia Mircic hat seine Knieverletzung so gut wie auskuriert und gehörte am Sonntag gegen Essen schon zum Kader, kam aber nur einmal kurz aufs Parkett.

Angriff: Hier lief es in den Testspielen noch nicht so wie es sich der Coach vorstellt. „Das Timing passt noch nicht so, wie wir die Kreuzungen machen wollen. Wir gehen zu tief rein und halten den Ball zu lange. Wir suchen noch zu schnell die einfache Lösung. Wir müssen weiterspielen und die dritte oder vierte Chance zum Abschluss suchen. So können wir alle Spieler richtig gut ins Spiel bringen. Dann sind wir nicht so abhängig davon, was Merten Krings macht.“ Deutlich mehr als in der Vorsaison sucht Andrej Obranovic den Abschluss. „Er setzt das auch gegen so starke Gegner ganz gut um, was wir im Training ausprobieren“, sagt sein Trainer.