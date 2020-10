Fußball-Oberliga : Teutonia nach Ampelkarte hart bestraft

St. Tönis Fußball-Oberliga: St. Tönis bietet beim unglücklichen 1:2 gegen den 1. FC Bocholt eine starke Leistung. Der Aufsteiger dominiert nach der Pause bis Drubel Gelb/Rot sieht und die Partie kippt. Prima Debüt des 18-Jährigen Keepers Mariano.

Die Enttäuschung im Lager von Teutonia St. Tönis war groß. Denn der Aufsteiger schlug sich im Heimspiel gegen den favorisierten 1. FC Bocholt sehr gut und es sprach viel dafür, dass die Elf von Trainer Bekim Kastrati nicht leer ausgehen würde. Am Ende aber setzte sich der Spitzenreiter eher glücklich mit 2:1 (1:1) durch und bescherte den gut gestarteten Hausherren die erste Saisonniederlage.

Gut 270 Zuschauer sahen eine offene, spielerisch gut anzusehende Begegnung, in der die Hausherren die erste Duftmarke setzten. Doch nach einer Flanke von Brian Drubel kam Leonard Bajraktari einen Schritt zu spät (4.). Drei Minuten danach setzten die Gäste das erste Ausrufezeichen und erzielten die frühe Führung. Aus spitzem Winkel traf Alexander Lipinski ins lange Eck (7.), vorbei am jungen Keeper Gian-Luca Mariano, der insgsamt eine prima Leistung bot. Der 18-Jährige ersetzte Felix Burdzik, der wegen eines engeklemmten Nervs kurzfristig abwinkte. Den Rückstand steckten die Teutonen aber gut weg und hätten durch Drubel schnell den Ausgleich erzielen können (10.). Das verdiente 1:1 bereitete Drubel schließlich mit einer Energieleistung maßgenau vor, so dass Bajraktari nur noch einschieben musste (34.).