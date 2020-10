Handball - Dritte Liga : HSG setzt mit 25:23 die erste Duftmarke

Trotz Trainingsrückstand deutete Matija Mircic (Nr. 97) an, das man an ihm nicht so leicht vorbei kommt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im ersten Saisonspiel lieferte sich Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein vor 555 Zuschauern ein spannendes Duell gegen die hochgehandelte TSG Haßloch, zeigte aber vor allem zu Spielbeginn noch viele Fehler im Spielaufbau.

Dabei sah es zu Spielbeginn schlecht für die HSG aus, die gar nicht richtig rein kam. Die Eagles wirkten nervös und gerieten mit 1:4 ins Hintertreffen. „Wir haben viele technische Fehler gemacht und viele Fehlwürfe produziert. Das haben wir jetzt schon öfters in den ersten Minuten gehabt. Da müssen wir jetzt eine ganz klare Lösung finden warum das so ist. Vielleicht muss da ein bisschen mehr Spannung rein“, bilanzierte HSG-Trainer Felix Linden. Nach 18 Minuten sah er sich zu seiner ersten Auszeit gezwungen, anschließend wurde ein 5:9-Rückstand in eine 10:9-Führung umgewandelt. „Wir haben die Ruhe behalten und am Ende routiniert gespielt. Aber wir haben auch in der Abwehr und da speziell im Innenblock zu einfache Fehler gemacht“, sagt Linden weiter.

„Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Nachdem Haßloch auf 22:22 heran gekommen ist haben wir uns noch einmal zusammengerafft. Da hat jeder noch einmal seinen Willen zum Sieg gezeigt “, freute sich Krechel nach dem Spiel, der auch einen eventuellen Grund für die ersten schwachen Minuten seines Teams hatte. „Es ist auch eine besondere Situation nach sieben Monaten vor den eigenen Fans zu spielen. Da will sich jeder Spieler zeigen und gut sein. Ich glaube, wir haben da etwas überpaced und dann hat alles nicht so ganz funktioniert. Für die kommenden Spiele müssen wir uns zusammenreißen das dies nicht mehr passiert. Wir können uns nicht in jedem Spiel so zurück kämpfen“, sagt Krechel weiter. Das er wie schon im Testspiel gegen Großwallstadt in der Schlussminute einen Siebenminuten hielt kommentierte er kurz und knapp mit einem „Das war Glück“. Das sah sein Mannschaftskollege Niklas Ingenpaß etwas anders. Der 21-Jährige hatte in der letzten Minute eine Wurfchance der Gäste mit unfairen Mitteln verhindert und die Rote Karte zu sehen bekommen. „Ich war mir aber sicher, dass der Oliver den Siebenmeter hält“ ,sagte er danach. Am Ende bleibt festzuhalten, dass den Eagles ein erfolgreicher Saisoneinstieg gegen einen starken Gegner gelungen ist und sie damit der Konkurrenz eine Duftmarke hingelegt haben.