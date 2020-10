Volleyball : Tabellenführer krönt seinen starken Saisonstart

Volleyball Oberligist VC Ratheim gelingt der vierte Sieg im vierten Saisonspiel. Nach der nun anstehenden Pause warten aber noch schwerere Aufgaben.

Der VC Ratheim hat den krönenden Saisonauftakt geschafft: Der Oberligist gewann zuhause 3:1 in Sätzen gegen die KT Köln und verteidigte damit den ersten Tabellenplatz. Ein wenig schleppender als erwartet absolvierten die Ratheimer allerdings das Spiel, was aber auch daran lag, dass Trainer Markus Jahns allen Anwesenden Spielanteile gab.

Die Ratheimer kamen zu Beginn nicht so ganz ins Spiel und beendeten den ersten Satz eher knapp mit 25:19. Auch in der zweiten Runde durchzogen immer noch einige Fehler das Spiel des VC, die den Kölnern zur Führung verhalfen: Bei einem Zwischenstand von 13:20 schaffte es Ratheim zwar, es noch einmal sehr spannend werden zu lassen und holte deutlich auf, für den Satzgewinn reichte es dennoch nicht. Die KT Köln verbuchte die entscheidenden letzten Bälle für sich (26:24).

In der kommenden „Herbstpause“ darf der VC es sich somit an der Tabellenspitze gemütlich machen, die meisten der Top-Spiele erwartet die Mannschaft allerdings noch: Nachdem die vermeintlich leichteren Gegner den Ratheimern in den vergangenen Spielen einen gelungenen Start in die Saison verschafft haben, kann der VC die nun vierwöchige Pause nutzen, um sich auf starke Konkurrenz vorzubereiten.