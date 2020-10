Handball-Regionalliga : TVK verliert nach furiosem Auftakt

Schmerzhafte Niederlage: Justin Kauwetter traf für den TV Korschen­broich in Remscheid zweimal, am Ende siegte jedoch Remscheid 27:25. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Bei Korschenbroichs erster Saisoniederlage ist die Fehlerquote zu hoch und Gegner Remscheid die cleverere Mannschaft. Dabei hatte der TVK beim 25:27 bärenstark losgelegt.

Der Wunsch des TV Korschenbroich war es, mit 6:0 Punkten in die dreiwöchige Pause zu gehen. Doch den konnte er sich selbst nicht erfüllen, denn die Mannschaft von Trainer Dirk Wolf unterlag bei der HG LTG/HTV Remscheid 25:27 (12:10). Damit sind die Gastgeber neben der Zweiten Mannschaft von TuSEM Essen die einzigen Teams in der Liga ohne einen Verlustpunkt.

Dabei fing es doch so gut an für den TV Korschenbroich, der furios loslegte. Die Dominanz der Gäste war schon erdrückend, was auch die Spielstände von 5:1 in der achten und 9:3 in vierzehnten Minute belegen. Die Deckung agierte aggressiv und stand sehr stabil, Torhüter Max Jäger brachte die gegnerischen Angreifer mit seinen zahlreichen Paraden schier zur Verzweiflung. Auch der Angriff wusste zu überzeugen. Das Umschaftspiel und das damit verbundene Tempo lief wie am Schnürchen. Die erarbeiteten Konzepte führten zum Spiel, und im Abschluss präsentierte sich der TVK äußerst treffsicher.