Hockey : GHTC hofft auf Trendwende gegen Schlusslicht Rissen

Hockey Nach einem enttäuschenden Rückrundenstart peilt der Zweitligist den ersten Sieg an. Gegen den Tabellenletzten muss dazu aber vor allem die Chancenverwertung besser werden.

Da kommt es gerade recht, dass am Samstag um 16 Uhr mit dem THK Rissen der Tabellenletzte an den Holter Sportstätten zu Gast ist. Doch die Hamburger, die vergangene Woche Ligaprimus Düsseldorfer HC an den Rand einer Niederlage brachten, sind alles andere als Fallobst. Das weiß auch GHTC-Trainer Marcus Küppers: „Rissen spielt seit Jahren in der Liga und ist sehr unbequem. Die Mannschaft steht meist sehr tief und hat eine gut funktionierende Abwehr. Auch im Hinspiel haben wir uns lange die Zähne ausgebissen und erst in der zweiten Halbzeit die Weichen auf Sieg gestellt.“