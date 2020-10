Fußball : Mit Rückenwind und neuen Spielern gegen Baumberg

Geschafft: Trainer Stefan Laucke holte am vergangenen Spieltag mit dem 1. FC den ersten Dreier. Foto: Heiko van der Velden Foto: Heiko van der Velden

Fußball Am vergangenen Sonntag gab es beim Debüt von FC-Trainer Laucke den ersten Dreier in der Oberliga. Seitdem gab es einige personelle Veränderungen.

Von Heiko van der Velden

Am vergangenen Wochenende hat der 1. FC Mönchengladbach in der Oberliga ein wichtiges Lebenszeichen von sich gegeben und die ersten drei Punkte der laufenden Saison geholt: Der SV Velbert wurde 2:1 geschlagen. Es war zudem eine geglückte Premiere für Neu-Trainer Stefan Laucke. Die Mannschaft hat damit den Kritikern gezeigt, dass sie auch in der Oberliga mithalten kann. Für den 42-jährigen Laucke war der Heimerfolg von enormer Bedeutung.

Personell hat sich bei den Westendern im Laufe der Woche einiges getan: Der sportliche Leiter Chrysostomos Thissiadis hatte beim Amtsantritt von Laucke angekündigt, noch einmal Spieler zu holen, die der Mannschaft sofort weiterhelfen würden. Nun konnten die Verantwortlichen bei fünf Spielern offiziell Vollzug melden.

Die Werbetrommel in Bezug auf Neuverpflichtungen musste der 1. FC aber nicht groß rühren. „Als bekannt war, dass da ein neuer Trainer da ist, habe ich auf einmal ganz viele Anrufe von Spielern bekommen, die sich in der Oberliga beweisen wollen“, sagt Laucke. So meldete sich beispielsweise Dimitrios Voulkidis beim B-Lizenz-Inhaber: Der 19-jährige Abwehrspieler kommt vom FSV Duisburg. Davor wurde Voulkidis unter anderem in der Jugend beim MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach und RW Essen ausgebildet. „Dimi kenne ich noch aus dem vergangenen Jahr, da war er bei den A-Junioren unser Gegner und ist mir da bereits positiv aufgefallen“, sagt Laucke über seinen neuen Schützling.

Ebenfalls neu im Team ist Tomislav Mrkalj. Der 24-jährige Mittelfeldspieler spielte zuvor beim Malchower SV in der NOFV-Oberliga Nord und für die Spvg Wesseling-Urfeld. Große Hoffnung setzt man auf den pfeilschnellen Khamis Jaden: Der 21-jährige Offensivspieler lief zuletzt für die Kalonji Soccer Academy in den USA auf. Mit Francesco Barillaro konnte man sich zudem auf der Torhüterposition noch einmal verstärken. Der 24-jährige Italiener spielte in seinem Heimatland in der Vierten Liga. Außerdem kehrt Erhan Mutlu mit Oberliga-Erfahrung wieder zurück auf die Ernst-Reuter-Sportanlage. Und vom Landesligisten DJK/VfL Giesenkirchen verstärkt der treffsichere 27-jährige Niclas Hoppe die Offensivabteilung. Dagegen haben fünf Spieler den Verein verlassen: Torhüter Lars Bergener, Anastasios Teperekidis, Mesut Yanik, Kevin Schmitz und Nejat Kaya.

Mit Blick auf die kommende Aufgabe beim Tabellendritten, Sportfreunde Baumberg, sieht Laucke sein Team nicht chancenlos: „Wir haben Baumberg ein paar Mal beobachtet und unseren Matchplan entwickelt. Ich bin guter Dinge, dass wir da punkten können. Natürlich muss dann alles passen.“