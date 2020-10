Handball : TVK fährt als Primus zum Topspiel nach Remscheid

Korschenbroich Henrik Schiffmann muss am Knie operiert werden und fällt danach lange aus.

(alpa) Schon am dritten Spieltag der Handball-Regionalliga bestreitet Tabellenführer TV Korschenbroich ein Spitzenspiel, tritt heute Abend (19 Uhr) beim Drittplatzierten HG LTG/HTV Remscheid an. „Unser Plan ist, mit 6:0-Punkten in die Herbstpause zu gehen“, sagt Trainer Dirk Wolf. In der 15er-Gruppe hat der TVK wegen des Rückzugs des TV Jahn Wahn am nächsten Wochenende (10. Oktober) spielfrei. Die Woche darauf ist Pause wegen der Herbstferien, so dass es erst am 24. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Bonn weitergeht.