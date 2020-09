Tennis : Altmaier macht Eindruck auf großer Bühne

Tennis Der 22-Jährige vom GHTC spielt erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier. In der 2. Runde der French Open trifft er auf Jan-Lennard Struff. Henrik Schmidt, Teamchef beim GHTC, sieht ihn nicht chancenlos.

Linkshänder sind im Tennis unangenehme Gegner. Schlicht, da es nur wenige von ihnen gibt. Ihre Spielweise ist ungewohnt, Vor- und Rückhand fliegen plötzlich auf die andere Seite des Feldes, auch der Aufschlag kommt anders als üblich. Es hätte also für Daniel Altmaier leichtere Aufgaben als den erfahrenen Spanier Feliciano Lopez, einer dieser Linkshänder mit gutem Aufschlag, in der 1. Runde der French Open geben können. Zumal es für den 22-Jährigen der erste Auftritt überhaupt bei einem Grand-Slam-Turnier war.

Bei seinem Verein, dem Gladbacher HTC, sah man diesem Duell aber entspannt entgegen. Sein dortiger Jugend- und Heimattrainer Patrice Hopfe gehört ebenfalls zu den Linkshändern – Altmaier war darauf entsprechend jahrelang trainiert. „Patrice hatte mir noch am Vorabend geschrieben: ‚Das sollte kein Problem sein, er kennt das ja von mir‘“, sagt Henrik Schmidt, Teamchef der Bundesliga-Mannschaft des GHTC, zu der auch Altmaier gehört. Der gebürtige Kempener, Nummer 186 der Welt, siegte souverän in drei Sätzen mit 7:6, 6:4, 6:4 gegen den 39-jährigen Lopez, immerhin 2015 noch die Nummer sieben der Welt.

Für die erstmalige Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier hatte er sich zunächst durch drei Qualifikationsrunden gespielt – bereits das war ein enormer Erfolg, den er mit dem Sieg gegen Lopez noch toppte. „Er hat sich natürlich gefreut, glaubt aber auch, dass er da hingehört“, sagt Schmidt. Was ihn früh beeindruckte, war dessen Abgebrühtheit: „Vor dem ersten Bundesligaspiel haben wir ihn in der Kabine gefragt, ob er nervös sei. Das verneinte er und sagte, er freue sich und könne es kaum erwarten. Daniel hat kaum Selbstzweifel und glaubt, er kann jeden Gegner schlagen. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Er ist überzeugt, dass er etwas erreichen kann.“

Nach dem Sieg gegen Lopez wartet nun am Donnerstag Jan-Lennard Struff. Die deutsche Nummer zwei, Rechtshänder, setzte sich in der 1. Runde in fünf Sätzen gegen den Amerikaner Francis Tiafoe durch. Chancenlos sieht Schmidt seinen Schützling nicht. „Struff ist natürlich der Favorit“, sagt er, „aber Daniel hat eine Chance. Wenn er so spielt wie in den vergangenen Wochen, kann er Struff wehtun. Dann kann es eine enge Partie werden.“